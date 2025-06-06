Мантуров: РФ запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами

Россия планирует к 2030 году перейти к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Россия запатентовала эту технологию, сообщает первый вице-премьер Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Апробация технологии позволит применить для нашей лунной программы такой формат»,— сказал господин Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по сайту Кремля).

По словам Дениса Мантурова, реализация проектов «Космическая наука» и «Космический атом» должна обеспечить лидерство России в исследовании дальнего космоса. В частности, Россия сможет первой в мире развернуть ядерную электростанцию на Луне и изучить атмосферу Венеры. Денис Мантуров подчеркнул, что Россия — единственная страна, которая когда-либо приземлялась на Венеру.

Вице-премьер сообщил, что нацпроект по космосу прошел все этапы согласования. Господин Мантуров предложил сегодня утвердить документ и приступить к реализации нацпроекта. Его общее бюджетное финансирование составляет 4,4 трлн руб.

В проект «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» включены восемь федеральных программ. Они направлены на освоение Солнечной системы и развитие околоземной экономики. 20 мая нацпроект был поддержан правительством.

Подробнее о планах по исследованию космоса — в материале «Ъ» «Через атомы к звездам».

Елизавета Шмакова