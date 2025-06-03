Глава «Роскосмоса» Баканов поделился планами развития космической сферы

Новый национальный проект «По развитию космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» включает восемь федеральных проектов, рассказал на форуме ЦИПР-2025 глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Два из них, «Космическая наука» и «Космический атом», нацелены на перспективное развитие и освоение солнечной системы.

На развитие околоземной экономики нацелены четыре проекта — «Связь и наблюдение за Землей», «Навигация и время», «Современный конкурентоспособный доступ в космос» и «Пилотируемая космонавтика». На создание условий и инфраструктуры здесь, на Земле, чтобы все остальные проекты могли состояться, нацелены проекты «Производственно-технологическая система» и «Кадры».

В рамках форума господин Баканов также сообщил о перспективе запуска нейросети Сбербанка GigaChat на Международной космической станции. Искусственный интеллект станет ассистентом космонавтов.

Подробнее о деятельности госкомпании — в материале «Ъ» «"Роскосмос" ставит на Луну».