СРЗП и НЛ призвали Бастрыкина и Краснова взять под контроль ситуацию с Ura.ru

Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»; НЛ) призвали председателя СКР Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова взять под личный контроль расследование в отношении сотрудников информагентства Ura.ru в Екатеринбурге. Политики опубликовали обращения в своих Telegram-каналах.

«В редакцию СМИ, где работают сотрудники, которые никаких насильственных действий не совершали, являются люди с кувалдой, останавливают работу агентства. Такое недопустимое поведение в отношении журналистов выглядит как акция устрашения независимого СМИ в интересах каких-то обиженных деятелей местной элиты»,— подчеркнул господин Миронов. Лидер СРЗП добавил, что рассчитывает на «должную оценку» действий силовиков со стороны центрального аппарата СКР.

Владислав Даванков призвал «не запугивать журналистов кувалдами». «В СМИ пишут, что следствие интересует "слив криминальных сводок". Ни для кого не секрет: журналисты по всей стране работают с источниками в правоохранительных органах. Если теперь сотрудничество с источником равно "повод для обыска", завтра можно закрывать любое издание, которое пишет что-то кроме официальных пресс-релизов»,— подчеркнул представитель НЛ.

Обыски в редакции Ura.ru прошли в четверг, в ходе них были задержаны двое журналистов, пишущих на криминальную тему, и главный редактор свердловской редакции Денис Аллаяров. Всех троих позже отпустили в статусе свидетелей. Однако вечером Денис Аллаяров вновь был задержан, а позже ему были предъявлены обвинения.

Сегодня днем силовики снова прибыли в редакцию информационного агентства. По словам источника «Ъ-Урал», обыски в здании не проводили, визит был связан с необходимостью забрать на допрос главного редактора Диану Козлову и еще двух сотрудников в свердловское СУ СК.

Василий Алексеев