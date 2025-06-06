Набиуллина: ЦБ и Минфин не обсуждают создание целевых уровней курса рубля
Курс рубля является плавающим. Центробанк и Минфин не обсуждают установку его целевых уровней. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Только плавающий курс позволяет нам проводить независимую денежно-кредитную политику и, как я уже многократно говорила, работает как встроенный стабилизатор для экономики»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (трансляция велась пресс-службой ЦБ).
По словам главы Центробанка, формирование курса не диктуется потребностями бюджета, а определяется балансом спроса и предложения валюты на внутреннем рынке. Курс рубля может рассматриваться лишь как один из показателей в макроэкономическом прогнозе, а не как целевая переменная.
На курс рубля могут влиять различные внешние условия, пояснила Эльвира Набиуллина. Среди них цены и объемы спроса на основные экспортные товары России, геополитическая ситуация, а также макроэкономическая политика. Кроме того, на курс рубля влияет жесткая денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России для замедления инфляции.
Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Регулятор продолжает видеть признаки замедления инфляции и больше уверен в устойчивости дезинфляционных процессов.
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