Набиуллина: ЦБ и Минфин не обсуждают создание целевых уровней курса рубля

Курс рубля является плавающим. Центробанк и Минфин не обсуждают установку его целевых уровней. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Только плавающий курс позволяет нам проводить независимую денежно-кредитную политику и, как я уже многократно говорила, работает как встроенный стабилизатор для экономики»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (трансляция велась пресс-службой ЦБ).

По словам главы Центробанка, формирование курса не диктуется потребностями бюджета, а определяется балансом спроса и предложения валюты на внутреннем рынке. Курс рубля может рассматриваться лишь как один из показателей в макроэкономическом прогнозе, а не как целевая переменная.

На курс рубля могут влиять различные внешние условия, пояснила Эльвира Набиуллина. Среди них цены и объемы спроса на основные экспортные товары России, геополитическая ситуация, а также макроэкономическая политика. Кроме того, на курс рубля влияет жесткая денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России для замедления инфляции.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Регулятор продолжает видеть признаки замедления инфляции и больше уверен в устойчивости дезинфляционных процессов.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ пошел на снижение».

Елизавета Шмакова