В Воронеже в третий раз ищут подрядчика для ремонта духовной семинарии

Министерство строительства Воронежской области в третий раз объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание Духовной семинарии» на проспекте Революции, 29 в облцентре. Согласно порталу госзакупок, начальная цена контракта на этот раз снизилась до 59,1 млн руб. (в предыдущих двух аукционах она составляла 61,2 и 61,4 млн руб. соответственно).

Победитель торгов должен с момента заключения контракта до 1 марта 2026 года восстановить архитектурные и конструктивные элементы здания. В перечень работ вошли обновление актового зала и фрагментов фасада, инженерных систем — отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и электроснабжения, сетей связи, пожарной и охранной сигнализации.

Подать заявку на участие в торгах можно до 16 июня, итоги подведут 18 июня. Здание, построенное в 1822 году, сейчас используется для местного техникума строительных технологий

Первый аукцион, объявленный в феврале, был признан несостоявшимся из-за отсутствия подходящих предложений. На второй аукцион не было подано ни одной заявки.

Ульяна Ларионова