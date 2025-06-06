Алаудинов: ВС РФ отказались от штурма больших городов

Российские войска в рамках СВО перешли к стратегии блокировки крупных городов, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его мнению, необходимость отказа от штурма больших населенных пунктов продиктована современными реалиями и новыми методами ведения боевых действий.

«Нам не нужно заходить во все эти города и класть огромное количество наших бойцов», — сказал командир «Ахмата» в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Он пояснил, что со времен Великой Отечественной войны методы ведения боевых действий изменились. Сегодня достаточно «просто обжать» и лишить противника снабжения, тогда он «сам вынужден бывает бросить эти все позиции и уйти».

«Как это было у нас в Судже», — добавил генерал Алаудинов.

13 марта Минобороны объявило о взятии под контроль города Суджа Курской области, находившегося под контролем ВСУ в течение нескольких месяцев. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.