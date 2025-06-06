Силы ПВО сбили 174 беспилотника ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО перехватили и уничтожили 174 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны. Кроме того, над акваторией Черного моря сбиты три украинские ракеты «Нептун-МД».

По данным оборонного ведомства, за прошедшую ночь БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Москвы и Московской области, а также Республики Крым.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве. Приостанавливали работу аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово. Ограничения вводились в аэропортах Саратова, Калуги и Самары. На данный момент все воздушные гавани работают штатно.

В небе над Тульской областью сбили два беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. Из-за ударов ВСУ пострадали три человека. Они госпитализированы.