Аэропорт Самары возобновил работу

В аэропорту Самары (Курумоч) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Воздушная гавань приостанавливала работу более чем на полтора часа.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Губернатор региона Вячеслав Федорищев пока ситуацию не комментировал. Режим беспилотной опасности на территории Самарской области не действовал.

В течение прошедшей ночи ограничения на полеты были также введены в аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово, Жуковский), в аэропортах Саратова (Гагарин) и Калуги (Грабцево). Позднее все из них возобновили работу. На подлете к Москве в ночь на 6 июня сбили десять БПЛА.