Ограничения на полеты сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе, сообщили в Росавиации. Также ограничения сняли в аэропорту Саратова.

В Домодедово и Жуковском ограничения продлились около полутора часов, во Внуково — около часа. Аэропорт Саратова не работал почти три часа. Ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги.

К 5:00 мск число беспилотников, сбитых на пути к Москве выросло до 10. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.