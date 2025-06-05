МИД РФ: объявление Британского совета нежелательным было вопросом времени

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объявление Британского совета нежелательной организацией в России было вопросом времени и здравого смысла. Британские власти задействовали организацию в тайных операциях по подрыву суверенитета независимых государств.

«После начала СВО в унисон с беспрецедентными враждебными антироссийскими шагами правительства Великобритании Британский совет (объявлен нежелательной организацией в РФ.—"Ъ") активно включился в общезападные усилия по дискредитации политики руководства нашей страны и посягательству на российское влияние в различных регионах мира, особенно на пространстве СНГ»,— говорится в заявлении госпожи Захаровой.

После закрытия российского отделения Британского совета (объявлен нежелательной организацией в РФ) его головная структура продолжала секретную деструктивную деятельность, отмечает представитель МИДа. Для этого организация использовала элементы «мягкой силы» и различные грантовые программы. В частности, был организован сбор информации о ситуации в новых регионах РФ и обстановке на линии боевого соприкосновения. В МИД РФ предостерегли дружественные страны от сближения с Британией и подобными организациями.

Генпрокуратура России объявила Британский совет нежелательной в стране организацией 5 июня. В надзорном ведомстве пояснили, что участники совета реализуют проекты «по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Миссия недопустима».