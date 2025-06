Миссия недопустима

5 июня, Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации The British Council (Британский совет). Ранее российские власти и спецслужбы неоднократно заявляли (см.справку) о том, что она является прикрытием для деятельности оперативных сотрудников британской разведки MI6. Остается неясным — будут ли классифицироваться платежи граждан в адрес Совета (за сдачу языковых тестов и участие в образовательных) как «финансирование нежелательной организации».

«Вся королевская знать больше не сможет лоббировать свои интересы в российском обществе»,— заявила Генпрокуратура в своем официальном Telegram-канале, комментируя решение о нежелательности The British Council. По мнению ведомства, «финансируемая лордами, пэрами и прочими эсквайрами» НКО «реализует проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ», а также «активно пропагандирует и поддерживает запрещенное в нашей стране ЛГБТ-движение».

The British Council (Британский совет) создан в 1934 году указом короля Георга VI. В Великобритании организация имеет статус благотворительной, она подотчетна МИДу страны. Основные направления деятельности — развитие международного сотрудничества в области образования, культуры и науки. Российские власти неоднократно высказывали претензии к организации, а в марте 2018 года МИД РФ объявил о прекращении деятельности Британского совета в России из-за «неурегулированности» его статуса.

Генпрокуратура заявила, что деятельность Британского совета «под предлогом» обучения английскому языку — лишь прикрытие: «На самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики». Ведомство уверено, что организация привлекает к этому выпускников стипендиальной программы Chevening, которая позволяет бесплатно учиться в Великобритании. «Своей главной миссией участники видят создание "мировой сети агентов британского влияния"»,— заявили в Генпрокуратуре. С 2022 года прием заявок на участие в Chevening для россиян закрыт, но в 2024 году Великобритания заявляла о возможной отмене этого решения.

Отметим, что множество граждан РФ сталкивались с деятельностью The British Council, даже не зная об этом. Британский совет является соорганизатором тестирования по английскому языку IELTS (International English Language Testing System). Данный тест наравне с TOEFL (Test of English as a Foreign Language) является одним из самых популярных в мире, разница между ними в том, что IELTS использует «британский» вариант языка, а TOEFL — «американский».

Этот экзамен необходим для поступления в вузы Великобритании и других стран, для иммиграции и работы в международных компаниях. До 2022 года пройти тестирование можно было в России, теперь это можно сделать за границей (причем не только в отделениях Британского Совета). Экзамен платный, в зависимости от страны он обойдется примерно в 14–22 тыс. руб. Статистика о числе россиян, сдавших тест в последние годы, отсутствует. Вокруг IELTS в России давно выстроилась образовательная инфраструктура — как частные репетиторы, так и организации.

Лица, которые уже сдали IELTS и прошли другие программы до признания Британского совета нежелательным, не могут быть привлечены к ответственности, поскольку закон не имеет обратной силы, говорит адвокат Вероника Полякова. В беседе с “Ъ” она заметила:

«Если же после 5 июня 2025 года лицо будет принимать участие в деятельности организации — в том числе в формате экзамена, а также совершать в ее адрес финансовые операции — в том числе переводы, то данные действия будут признаны незаконными».

Центр общественных связей ФСБ РФ в своем заявлении 5 июня попросил граждан «воздержаться от участия» в деятельности Британского Совета, так как «подобное взаимодействие подпадает под административную и уголовную ответственность».

С юридической точки зрения остается неясным — будут ли считать финансированием нежелательной организации платежи частных лиц в адрес Британского совета за сдачу IELTS и иные образовательные программы. Опрошенные “Ъ” юристы затруднились однозначно ответить на этот вопрос. В сообщениях Генпрокуратуры и ФСБ данный вопрос не отражен, “Ъ” обратился в эти ведомства за разъяснением.

