В финале Roland Garros встретятся Гауфф и Соболенко

Второй финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) стала американская спортсменка Кори Гауфф. Ранее в финал турнира вышла Арина Соболенко из Белоруссии.

В полуфинале Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:2 обыграла француженку Лоис Буассон. Игра продолжалась 1 час 9 минут. Финал женского одиночного разряда чемпионата пройдет 7 июля. В четвертьфинале Лоис Буассон обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву.

21-летняя Кори Гауфф — вторая ракетка мира в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В Roland Garros она выходит второй раз с начала карьеры.

27-летняя Арина Соболенко — первая ракетка мира в одиночном разряде. В финал Roland Garros она вышла впервые. В 2023 году белорусская теннисистка выходила на корт с Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США, где проиграла американке со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Подробнее о чемпионате — в материале «Ъ» «Париж слезам не верит».

Петр Бузлаев