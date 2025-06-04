Мирра Андреева уступила 361-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros

Россиянка Мирра Андреева, занимающая шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла 361-й ракетке мира, француженке Лоис Буассон в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

В первой партии, которая продолжалась более 1 часа 20 минут, у Андреевой было два сетбола. Во второй партии россиянка вела со счетом 3:0. Первой ракетке страны не удалось повторить личный рекорд на турнирах Большого шлема, установленный на прошлогоднем Roland Garros, где она дошла до полуфинала. Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 3:6 за 2 часа 10 минут.

Буассон стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой турнира Большого шлема в истории. Француженка стала лишь третьей дебютанткой, дошедшей до полуфинала (после Моники Селеш и Дженнифер Каприати). По итогам турнира в мировой классификации Буассон серьезно поднимется: она займет место не ниже 75-го.

В полуфинале Буассон сыграет против второй ракетки мира американки Коко Гауфф. В другой половине сетки за выход в финал поспорят лидер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко и победительница трех предыдущих турниров Ига Швёнтек.

Roland Garros проходит на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд турнира составляет €56,3 млн.

Таисия Орлова