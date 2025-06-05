Премьер Словакии Фицо раскритиковал идею ЕС прекратить импорт сырья из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил главе Евросовета Антониу Коште, что он выступает против идеи Еврокомиссии полностью прекратить поставки российского газа, нефти и ядерного топлива.

«Еврокомиссия пускается в идеологическую авантюру, которая не предполагает анализ влияния на конкурентоспособность и динамику цен на энергоносители в Европе, а также огромных рисков, которые эта инициатива представляет для некоторых государств—членов ЕС, а именно Словакии и Венгрии»,— написал господин Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По мнению премьера, в случае реализации этой меры некоторые страны ЕС окажутся в безвыходной ситуации.

5 июня парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе голосовать за принятие антироссийских санкций. В мае Роберт Фицо заявил, что страна наложит вето, если Евросоюз решит запретить поставки российских энергоресурсов. Предложение о полном отказе к 2027 году от импорта российского газа Еврокомиссия планирует представить в июне.

Об обсуждениях в ЕС отказа от импорта российского СПГ — в материале «Ъ FM» «Газ взорвался спорами».

Елизавета Шмакова