Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал Roland Garros

В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла действующую победительницу турнира польку Игу Швёнтек, занимающую четвертую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Матч завершился со счетом 7:6, 4:6, 6:0. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут.

Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в финал Roland Garros. Ее лучшим достижением на турнире был выход в полуфинал в 2023 году, тогда она уступила чешке Каролине Муховой. Соперницей белоруски по финалу станет победительница встречи между француженкой Лоис Буассон, которая занимает 361-е место в рейтинге WTA, и второй ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

Ига Швёнтек является четырехкратной победительницей Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024). Ее победная серия на Открытом чемпионате Франции продолжалась 26 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит американской теннисистке Крис Эверт, которая завершила карьеру в 1989 году. На Roland Garros она одержала 29 побед подряд.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его общий призовой фонд составляет €56,3 млн.

Таисия Орлова