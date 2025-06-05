Глава Пореченского сельсовета: никто из жителей Русского Поречного не выжил при оккупации ВСУ

Ни один житель села Русское Поречное Суджанского района не выжил во время оккупации вооруженными силами Украины. Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

Об этом госпожа Жаданова сказала во время международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области». Ее слова приводит ТАСС. По словам Елены Жадановой, населенные пункты Суджанского района оказались под оккупацией с первых дней вторжения ВСУ. Тогда население сельсовета составляло 92 человека. Из них десять жителей выехали с территории в первые месяцы. В настоящее время 24 человека числятся пропавшими без вести.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. Русское Поречное освободили в январе 2025 года. В том же месяце Следственный комитет России сообщал, что установил личности солдат ВСУ по делу об убийстве 22 жителей курского села. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

Подробнее об убийствах в курском селе — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».