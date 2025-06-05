Магомед Адиев назначен главным тренером «Крыльев Советов»

На пост главного тренера ФК «Крылья Советов» назначен Магомед Адиев. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кандидатуру специалиста утвердил совет директоров клуба. Соглашение с ним заключено на один год с возможностью продления по соглашению сторон. Магомед уже встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Магомед Адиев в разные годы выступал за «Анжи», ЦСКА, «Терек», «Сокол», казахстанский «Женис», «Нижний Новгород» и другие клубы. В начале минувшего сезона специалист возглавлял «Ахмат», а затем с апреля 2025 года работал с подмосковными «Химками».

Сергей Булатов, работающий тренером самарской команды, останется помогать Магомеду Адиеву.

Предыдущий наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, возглавлявший клуб с 2020 года, покинул пост главного тренера по окончании минувшего сезона.

Андрей Сазонов