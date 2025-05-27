Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

Игорь Осинькин, занимавший пост главного тренера «Крыльев Советов» с 2020 года, уходит из команды. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Контракт со специалистом, который заканчивается в мае, не будет продлен по решению сторон. В сезоне-2024/2025 руководством региона была поставлена задача попасть в восьмерку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» в итоге финишировали на десятом месте.

Под руководством Игоря Осинькина «Крылья Советов» провели 162 матча в чемпионатах страны, включая 120 игр в РПЛ. В сезоне-2020/2021 самарская команда вышла в финал Кубка России. Год спустя коллектив занял восьмое место в РПЛ.

Андрей Сазонов