Против задержанного на Ярославском вокзале блогера завели дело об экстремизме

В отношении блогера Арега Щепихина, задержанного на Ярославском вокзале правоохранителями из Чечни, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Ведомство подтвердило, что в отношении проводивших задержание тоже расследуют дело — о похищении (ст. 126 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Блогеру Щепихину при этом инкриминируют призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Согласно пресс-релизу СКР, были изучены видеозаписи блогера. Психолого-лингвистическое исследование нашло в его высказываниях «побуждение к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения». В ближайшее время мужчине должны избрать меру пресечения.

Вечером 3 июня начали поступать сообщения о похищении 39-летнего Арега Щепихина. Изначально было известно, что пятеро мужчин на черном Mercedes силой увезли его с Ярославского вокзала. Утром 4 июня министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что гражданина «не похитили, а задержали» чеченские правоохранители. МВД РФ в тот же день отчиталось о задержании шести человек, причастных к инциденту. По данным Telegram-канала Baza, были задержаны те, кто «затолкал Арега Щепихина в багажник». Канал «Осторожно, новости» сегодня сообщил, что самого блогера допрашивают уже второй день.

Подробности — в материале «Ъ» «Сядут все».