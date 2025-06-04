МВД: шесть человек были задержаны после событий на Ярославском вокзале

МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня полиция Москвы задержала шестерых фигурантов резонансных «событий на Ярославском вокзале». В интернете ранее распространилось видео того, как группа мужчин выносит из здания сопротивляющегося гражданина.

«Они (задержанные. — «Ъ») доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская, — сказано в пресс-релизе ведомства. — В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы».

Видео, запечатлевшее задержание неизвестными предпринимателя Арега Щепихина, было снято очевидцами на Ярославском вокзале столицы. На кадрах, опубликованном Telegram-каналом Baza, мужчина кричит и просит о помощи. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что господина Щепихина не похитили, а именно задержали чеченские правоохранители. По его словам, бизнесмена сейчас проверяют по нескольким статьям УК РФ, включая оскорбление чувств верующих, шпионаж и изнасилование.