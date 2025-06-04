Дудаев: Щепихина в Чечне проверяют по статьям об изнасиловании и шпионаже

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев уточнил перечень статей УК РФ, по которым в полиции региона проверяют задержанного на Ярославском вокзале Арега Щепихина. По словам министра, действия предпринимателя могут подпадать под ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 276 УК РФ (помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

Господин Дудаев утверждает, что сотрудники правоохранительных органов Чечни, задержавшие Арега Щепихина, «по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье». По словам министра, «сотни тысяч мусульман» и других верующих «в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу» Арега Щепихина за его высказывания в адрес религии и разных национальностей. Министр также считает, что само задержание проходило «без особо жестких насильственных действий».

По данным Telegram-канала Baza, Арега Щепихина уже отпустили, сейчас он находится в одном из хостелов в Москве. Канал утверждает, что после задержания предпринимателя заставили записать видео с извинениями и при этом обвинили в связях с Украиной. Также Baza опубликовала фото Арега Щепихина, предположительно, сделанное после освобождения. На кадрах его лицо покрыто синяками.

Вечером 3 июня 39-летнего предпринимателя насильно задержали пятеро мужчин. Они схватили его за руки и за ноги и протащили через здание вокзала, а после увезли на черном Mercedes. МВД РФ с утра сообщило, что задержаны «шесть участников событий на Ярославском вокзале».