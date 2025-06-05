Подрыв железной дороги под Воронежем нарушил график 26 пассажирских поездов

Пять пассажирских поездов, курсирующих между Крымом и остальной частью России, задержаны из-за приостановки движения под Воронежем, сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). По данным Федеральной пассажирской компании, задержан еще 21 поезд, который следует на юг России — в том числе в Адлер, Анапу и Кисловодск или в обратном направлении.

Сегодня в Воронежской области из-за взрыва были повреждены железнодорожные пути между станциями Евдаково и Сагуны. Повреждения заметил машинист одного из составов, никто не пострадал. Движение поездов приостановили в одном направлении. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о ЧП. Он сказал, что остановлено несколько пассажирских поездов, не уточнив их число.

31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на проходивший пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали более 100. В ночь на 1 июня в Курской области железнодорожный мост был подорван, когда по нему проходил грузовой состав. В результате тепловоз и три первых вагона рухнули на автомобильную трассу, пострадали машинист и два помощника. Утром того же дня еще один взрыв произошел перед маневровым локомотивом в Брянской области. СКР возложил вину за теракты на Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».