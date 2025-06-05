В Воронежской области подорвали железную дорогу между станциями Евдаково и Сагуны

Железнодорожные пути между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области были повреждены взрывом, сообщают «Вести Воронеж».

Повреждения заметил машинист одного из составов. Схода вагонов нет, никто не пострадал. Движение поездов остановлено в одном направлении.

«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте,— написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.— Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле».