Несколько поездов остановлены в Воронежской области из-за повреждения полотна

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что на юге региона повреждена железная дорога. По его словам, сейчас остановлены несколько пассажирских поездов.

«Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он не уточнил, когда именно произошло происшествие.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях были совершены три подрыва железных дорог. В Брянской области из-за этого на пассажирский поезд упал автомобильный мост, что привело к гибели семи человек и ранению более 100. В Курской области грузовой поезд упал на железную дорогу, пострадали три машиниста.

Сергей Толмачев, Воронеж