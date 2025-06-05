Ведущий Владимир Соловьев посмотрел на испытания самолета «Байкал» на УЗГА

Журналист и ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соловьев (в центре)

Фото: пресс-служба УЗГА Владимир Соловьев (в центре)

Фото: пресс-служба УЗГА

Он понаблюдал за испытательными полетами создаваемого на заводе легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» и учебно-тренировочного самолета УТС-800 с борта самолета сопровождения. Кроме того, Владимир Соловьев изучил производственные площадки и пообщался с сотрудниками и руководством УЗГА.

В конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. После чего полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке самолета. 26 мая министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о выделении необходимых ресурсов для поддержки производства и разработки «Байкала», также проект поддержали в правительстве Свердловской области.

Ирина Пичурина