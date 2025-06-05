Редакция Ura.ru объяснила обыски расследованием СКР об утечках

Ura.ru опубликовало в своих соцсетях сообщение о том, что следователи проводят обыски в его редакции в Екатеринбурге. По версии издания, они хотят выяснить «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».

«Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции»,— сказано в комментарии редакции.

В Ura.ru добавили, что видят в СМИ «необычные и завиральные версии о причинах обыска». Издание заверило, что «ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет». Источник «РИА Новости» утверждал, что в 2020 году издание финансировала некоммерческая организация «Альянс врачей» (признана НКО-иноагентом).

Обыски в редакции начались утром 5 июня. По данным 66.ru и E1.ru, в рамках расследования были задержаны журналист Ura.ru Сергей Бодров и редактор Денис Аллаяров. В марте 2025 года также задержали бывшего сотрудника полиции, который, по версии СМИ, передавал информацию из ежедневных сводок МВД, а затем она публиковалась Ura.ru.