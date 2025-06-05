Уровень воды в Тарко-Сале опустился до 990 см

В Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) уровень воды на реке Пяку-Пур за сутки опустился на 5 см, на текущий момент он составляет 990 см, сообщили в правительстве Ямала. Угрозы выхода реки из берегов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Кроме того, снизился приток талых вод из тундры в маленькие реки, которые ранее спровоцировали паводок. На некоторых подтопленных дачных участках вода тоже уходит — пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают техника и 229 спасателей — группировка усилена за счет окружных подразделений. Общий объем защитных насыпей составляет более 4 тыс. куб. м.

В начале недели в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления, оказался подтоплен местный аэропорт. 3 июня действие режима ЧС также распространили на весь Пуровский район. Следователи организовали процессуальную проверку по факту затопления улиц и повреждения дамбы в городе Тарко-Сале.

Ирина Пичурина