В Тарко-Сале следователи проведут проверку по факту затопления улиц

В Пуровском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ) следователи организовали процессуальную проверку по факту затопления улиц и повреждения дамбы в городе Тарко-Сале, сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проверка проводится по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с публикациями в СМИ и социальных сетях о затоплении улиц и повреждении насыпной дамбы.

Предварительно установлено, что 3 июня в результате подъема уровня воды на реке Пяку-Пур до максимального показателя за последние 25 лет, произошло затопление дачных участков и повреждение гидротехнического сооружения. В этот же день в Пуровском районе ЯНАО ввели режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время следователи проводят осмотры мест происшествий, изымают документы в органах местного самоуправления, опрашивают должностных лиц и очевидцев. В ходе проверки будет установлена причина произошедшего и дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременное проведение предпаводковых обследований водных объектов.

Напомним, 4 июня в Пуровском районе оказался подтоплен аэропорт в Тарко-Сале. Аэропорт не работает и не отправляет самолеты, используется только вертолетная площадка.

Полина Щуцкая