На полигоне ТБО в Верхней Пышме ликвидировали открытое горение

В Верхней Пышме (Свердловская область) 4 июня специалисты МЧС ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Северный», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня в 15:00 участники тушения локализовали пожар. В 18:07 открытое горение было ликвидировано»,— сообщили в пресс-службе региональной МЧС. В ведомстве отметили, что в настоящее время происходит тление на площади 150 кв. м, продолжается проливка тлеющих участков. На месте работают 26 специалистов и 17 единиц техники.

Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет.

Напомним, пожар на полигоне в Верхней Пышме начался 2 июня, его площадь составляла 600 кв. м и позднее увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело лабораторные исследования качества атмосферного воздуха вблизи полигона — по данным ведомства, все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.

Полина Щуцкая