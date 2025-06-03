На полигоне ТБО в Верхней Пышме не нашли превышений вредных веществ в воздухе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело лабораторные исследования качества атмосферного воздуха вблизи полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Свереный» в Верхней Пышме, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон твердых бытовых отходов "Северный"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полигон твердых бытовых отходов "Северный"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в Верхней Пышме загорелся мусорный полигон «Сверный». Площадь пожара составляла 600 кв. м.

Пробы воздуха были отобраны в зоне ближайшей жилой застройки — на улице Железнодорожной в поселке Крутом. Специалисты исследовали содержание загрязняющих веществ, характерных для данного вида возгорания.

По данным Роспотребнадзора, все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов. В связи с изменением направления ветра замеры также организованы в поселке Кедровке Березовского городского округа.

Полина Щуцкая