Власти выделят 130 млн рублей «Корпорации развития Орловской области»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о выделении 130 млн руб. из областного бюджета АО «Корпорация развития Орловской области». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Шевченко Фото: Анатолий Шевченко

Инвестиции будут предоставлены с приобретением в собственность региона 130 тыс. штук обыкновенных акций АО номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за одну акцию. Поддержка предусмотрена для создания инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел», которой корпорация управляет.

Ожидается, что предоставление инвестиций приведет к положительному заключению госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Эти работы включают бурение скважин для геологического изучения недр и оценку запасов подземных вод на участке недр в ОЭЗ. Корпорация должна будет провести конкурс по отбору подрядной организации.

В конце апреля местное ООО СЗ «Орелстрой-6» Александра Рогачева, Минэкономразвития РФ и департамент экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений в 21 млрд руб.

Анна Швечикова