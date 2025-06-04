Новые регионы стимулируют рост продаж пива в России

На присоединенные территории приходится 2–3% от общего объема продаж пива в России, сообщает «Нильсен». По итогам 2024 года натуральные продажи пива в границах России до 2022 года выросли на 6,1%, с учетом новых территорий — на 9,9%.

AB InBev Efes увеличила продажи на 12,1% без учета новых территорий и на 13% — с ними. «Балтика» показала рост на 11,1% и 18% соответственно. В компании заявили «Ъ», что на новых территориях продажи выросли на 50%.

У «Объединенных пивоварен» и Московской пивоваренной компании (МПК) объемы снизились, но новые регионы смягчили падение. Например, у МПК падение составило 9% без их учета и 7,3% — с ним.

Локальные производители, включая крымские, заняли нишу ушедших украинских брендов, отмечает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Часть рынка сохраняют местные предприятия, работавшие до 2022 года, сообщил источник «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пиво открыло новые регионы».