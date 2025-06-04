Politico: Франция и Бельгия не поддержали запрет на импорт российского газа

Франция и Бельгия отказались одобрить план Евросоюза (ЕС) по запрету на импорт российского газа, требуя больше информации об экономических и юридических последствиях этого шага, сообщает Politico. Франция предпочитает стратегию поиска альтернативных источников энергии. Бельгия, прежде чем принимать решение, хочет получить подробный отчет об экономических последствиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэнерго Франции Марк Ферраччи

Фото: Christophe Ena / AP Глава Минэнерго Франции Марк Ферраччи

Фото: Christophe Ena / AP

Глава Минэнерго Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что власти страны «защищают европейскую стратегию диверсификации». Он имеет в виду разработанный Францией план о замене российского газа на катарский. Министр также отметил, что действующие газовые контракты «необходимо защитить юридически».

Франция и Бельгия — два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в ЕС. При этом Испания и Нидерланды, занимающие третье и четвертое места по закупкам российского СПГ, заявили, что они «с нетерпением ждут» принятия законопроекта, который запретит дальнейший импорт.

В июне Еврокомиссия выступит с официальным предложением о запрете российского газа и ядерного топлива к концу 2027 года. Чтобы предложение вступило в силу, его вынесут на голосование — оно должно быть одобрено большинством членов Европейского парламента и большинством стран ЕС. Против публично высказывалась Словакия. По данным Bloomberg, ЕС допускает введение нулевой квоты на импорт российского газа.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Газ преткновения».