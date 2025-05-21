Bloomberg: ЕС допускает введение нулевой квоты на импорт российского газа

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа. Такая мера может быть принята во избежание риска выплаты неустоек контрагентам по долгосрочным контрактам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предложение могут выдвинуть в середине июня, пишет издание.

Это позволит ЕС полностью прекратить сотрудничество предприятий с «Газпромом» и фактически утвердить план о запрете импорта российского газа до 2027 года, предложенный в начале мая. Он требовал одобрения всех стран—членов ЕС и был отклонен Венгрией и Словакией. Для введения нулевой квоты на импорт достаточно одобрения большинства, поэтому даже при отказе кого-либо из участников ЕС от такого ограничения мера может быть согласована.

В середине апреля сообщалось, что европейские юристы ищут способы прекращения контрактов энергопредприятий с российским «Газпромом». Тогда они пришли к выводу, что боевые действия на Украине не могут стать поводом для одностороннего разрыва долгосрочных соглашений. На тот момент, по данным Financial Times, поставки природного газа в Европу из России составляли около 11%.

Подробнее — в материале «Европа не ищет одобрения».

Екатерина Отрашкевич