На Ямале для борьбы с паводками и лесными пожарами привлекут 970 специалистов

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) утвердили планы по защите населения от паводков и лесных пожаров: для борьбы с ними создадут группировку из 970 профессиональных спасателей и пожарных, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС особое внимание уделили подготовке к паводковым ситуациям. В четырех наиболее уязвимых населенных пунктах — Тарко-Сале, Уренгое, Овгорте и Антипаюте — сформированы силы быстрого реагирования из более 330 человек, свыше 80 плавсредств и 90 единиц техники. Вблизи Овгорта и Уренгоя организованы ледорезные работы.

Для защиты от паводков и пожаров спланированы эвакуационные мероприятия и подготовлена система оповещения населения. Будут учтены опыт прошлых лет для предотвращения затопления жилых домов и распространения природных пожаров на объекты инфраструктуры, кроме того, в первой половине лета проверят состояние более 600 источников водоснабжения и подъездов к ним, а также готовности систем дистанционного мониторинга.

В прошлом году на Ямале было ликвидировано 137 природных пожаров, все возгорания были потушены оперативно и собственными силами.

Ирина Пичурина