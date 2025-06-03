Александр Турецких стал замначальника судебного департамента Тамбовской области

Александр Турецких, прежде занимавший должность директора правового департамента облправительства, приступил к обязанностям заместителя начальника управления судебного департамента в Тамбовской области. Приказ о назначении был подписан 27 мая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

О том, что Александр Турецких переходит на новое место работы стало известно 2 июня — в региональной власти сообщили, что исполняющей обязанности директора правового департамента облправительства назначена Юлия Лоскутова.

Александр Турецких родился в 1977 году. В 1999-м окончил Тамбовский государственный технический университет, с 2012-го по 2017-й возглавлял управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области, после чего перешел на работу в областную администрацию.

Сообщается, что с 8 по 9 апреля 2025 года он успешно прошел стажировку в судебном департаменте при верховном суде Российской Федерации.

Юрий Голубь