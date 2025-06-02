Юлия Лоскутова возглавила правовой департамент Тамбовской области в статусе и.о.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов назначил Юлию Лоскутову исполняющей обязанности директора правового департамента облправительства. Об этом сообщили в правительстве региона. Александр Турецких, занимавший этот пост ранее, «переходит на новое место работы». Куда именно, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Лоскутова приступит к исполнению обязанностей с 3 июня. До назначения она работала заместителем директора правового департамента облправительства — начальником управления правотворческой деятельности. Также отмечается, что весь трудовой путь Юлии Лоскутовой связан с работой в госорганах Тамбовской области.

Егор Якимов