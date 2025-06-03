В двух районах Воронежской области назначены новые прокуроры

О новых назначениях в двух районах Воронежской области сообщили в региональной прокуратуре.

В Новоусманском районе ведомство возглавил советник юстиции Александр Скрынников, который прежде занимал должность заместителя прокурора Ленинского района Воронежа. Приказ подписал 2 июня генпрокурор РФ Игорь Краснов.

До этого должность прокурора Калачеевского района занимал Илья Мязин, который умер 12 марта в возрасте 37 лет после борьбы с онкологией.

Александр Скрынников родился в 1989 году, а служить в прокуратуре начал в 2011 после окончания Воронежского госуниверситета. Он успел поработать помощником прокурора Центрального района областного центра, прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области. Господин Скрынников женат, воспитывает сына и дочь.

Прокурором Калачеевского района назначен советник юстиции Дмитрий Лесных, до этого возглавлявший ведомство в Кантемировском районе. Он сменил Александра Шушлебина, занимавшего пост с марта 2015 года.

Дмитрий Лесных родился в 1989 году, окончил ВГУ и начал службу в прокуратуре в августе 2012 года. Работал помощником Россошанского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Богучарского района. У него есть сын.

Юрий Голубь