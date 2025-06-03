«Роскосмос» анонсировал запуск нейросети Сбербанка на МКС осенью

«Роскосмос» намерен осенью направить нейросеть GigaChat от Сбербанка (MOEX: SBER) на Международную космическую станцию (МКС) для помощи космонавтам. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Он уточнил, что искусственный интеллект (ИИ) будут использовать, в частности, для улучшения качества космических снимков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас следующий пилотируемый пуск осенью, а через один — в марте,— отметил господин Баканов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (цитата по "РИА Новости").— То бишь мы подумаем, попробуем к осени успеть».

Дмитрий Баканов также рассказал о специфике использования цифровых технологий в космическом пространстве. Например, система управления жизненным циклом продукта (PLM) Российской орбитальной станции функционирует, по его словам, на отечественной разработке T-FLEX.

Сбербанк представил обновленную версию нейросети GigaChat в марте. Модель получила последовательную нумерацию 2.0. Новое поколение ИИ-помощника лучше справляется с анализом сложных запросов и поддерживает работу с аудиофайлами.

Подробнее о деятельности госкомпании — в материале «Ъ» «"Роскосмос" ставит на Луну».