Послом Афганистана в России станет Гул Хасан

Кабул назначил послом Афганистана в России Гула Хасана. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на посольство Афганистана в РФ. В дипведомстве уточнили, что Россия выдала агреман на назначение.

«Нашим послом будет Vовлави Гул Хасан, он скоро приезжает»,— цитирует агентство источник.

В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. До этого Кабул представлял временный поверенный Джамал Насир Гарвал.

17 апреля Верховный суд России исключил афганское движение «Талибан» из списка террористических организаций. Президент Владимир Путин объяснял решение в том числе тем, что России нужно выстраивать отношения со страной, а талибы — законная власть в Афганистане. В МИД России после исключения афганской группировки из черных списков заявили, что Москва нацелена наладить полноценное партнерство с Афганистаном.

Подробнее об исключении афганской группировки из черных списков — в материале «Ъ» «С талибов сняли табу».

Анастасия Домбицкая