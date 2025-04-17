МИД РФ заявил о перспективах полноценного партнерства с Афганистаном

Снятие террористического статуса с движения «Талибан» позволит наладить полноценное партнерство с Афганистаном, заявил МИД России. Как отмечает ведомство, Москва нацелена на сотрудничество с Кабулом в области борьбы с наркотиками и терроризмом. Российская сторона также планировала нарастить торговые, деловые и инвестиционные связи.

«Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Сегодня, 17 апреля, Верховный суд России по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения «Талибан». Закон, позволяющий исключить организацию из списка террористических, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, был принят в декабре 2024 года. Тогда глава государства объяснил, что «Талибан» является законной властью в Афганистане, а России нужно выстраивать отношения со страной.

Подробнее — в материале «Ъ» «С талибов сняли табу».