Водителя Rolls-Royce задержали после аварии с байкером в Петербурге

Полиция задержала водителя Rolls-Royce после ДТП, которое отправило байкера на Harley-Davidson на больничную койку. Правоохранители допросили подозреваемого, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Уголовное дело по факту дорожного происшествия возбудили 2 июня. Фигурантом стал 37-летний водитель иномарки. Он явился в следственное управление полиции на допрос. Петербуржца задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Далее будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после резонансной аварии депутат Алексей Цивилев предложил привлекать водителей к ответственности за сокрытие номеров при ДТП.

Татьяна Титаева