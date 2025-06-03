Депутат Цивилев предложил установить наказание за сокрытие номеров при ДТП

Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев предложил привлекать нарушителей к ответственности за сокрытие номеров при авариях. Причиной стало ДТП с участием Rolls-Royce.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В личном Telegram-канале депутат указал, что идею направил в обращении начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Номера автомобиля могут быть вещественным доказательством при расследовании ДТП, поскольку могут помочь установить принадлежность транспортного средства конкретному лицу.

«Сокрытие номера способствует формированию недоверия к участникам дорожного движения, к системе фиксации ДТП, а также снижает эффективность процедур автоматической фиксации правонарушений дорожными камерами»,— считает господин Цивилев.

Парламентарий добавил, что при отсутствии четкого правового механизма у водителей могут возникнуть мысли о возможности избежать ответственности или затруднить изучение обстоятельств ДТП. Алексей Цивилев предложил приравнять сокрытие номеров к оставлению места аварии и лишать водителей прав на срок от года до полутора лет или давать административный арест до 15 суток, если в действиях водителя нет состава уголовного преступления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель Rolls-Royce стал фигурантом дела после ДТП с Harley-Davidson в Петербурге.

Татьяна Титаева