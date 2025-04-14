Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие изменения разработчики «Сбера» внесли в новую версию своего нейросетевого помощника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

OpenAI выпустила новую версию GPT — 4.1, чем, похоже, еще больше запутала пользователей в нейминге и иерархии своих продуктов. В любом случае свежая модель, как и GPT-4.5, будет обрабатывать текст, изображения и аудио в реальном времени. Кроме того, разработчики готовят к выходу упрощенные варианты под названиями mini и nano. Их появления можно ожидать уже на этой неделе. Российский «Сбер» уже сегодня запустил обновленную версию своего GigaChat. С названием он справился успешнее: модель получила последовательную нумерацию 2.0. А также значительные улучшения в удобстве использования и функциональности, заверили создатели.

Свежий вариант нейросетевого помощника отличается более структурированными и точными ответами и улучшенной способностью анализировать сложные запросы. Теперь пользователи могут загружать файлы Word или Excel объемом до 200 страниц и получать выжимку или ответы на вопросы по их содержанию. GigaChat 2.0 также поддерживает работу с аудиофайлами и голосовыми сообщениями без необходимости их предварительного преобразования в текст. Модель стала точнее выделять ключевые моменты и может справляться с записями длительностью до 60 минут. Улучшены алгоритмы работы с программным кодом: теперь GigaChat помогает быстрее проверять программы на Python или создавать новые решения.

Особое внимание уделено образовательным возможностям: школьники и студенты могут рассчитывать на более качественные ответы по биологии, физике, химии и другим дисциплинам. Кроме того, модель предлагает расширенные инструменты анализа данных в области здоровья, юриспруденции и финансов. Например, GigaChat может человеческим языком объяснить, что обозначают полученные медицинские показатели или сравнить информацию из разных клиник для оценки состояния организма пользователя. Разработчики «Сбера» интегрировали GigaChat 2.0 в умные колонки компании. Это должно добавить естественности во взаимодействие с людьми. Обновленный инструмент также позволит пользователям давать сразу несколько команд в одном обращении или настраивать стиль общения с ассистентом. Модель остается бесплатной и доступна через Telegram-бота, веб-версию и PWA-приложение для устройств Apple. Одной из первых площадок для GigaChat 2.0 стала новая цифровая платформа Max от VK.

Александр Леви