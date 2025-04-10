В Орловской области продолжают искать подрядчика для строительства поликлиники

Департамент экономразвития и инвестдеятельности Орловской области повторно опубликовал открытый конкурс по поиску подрядчика для строительства поликлиники №1. Стоимость контракта увеличилась на 15,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Первоначальная (максимальная) стоимость контракта — 1,37 млрд руб. Подать заявки можно до 23 апреля, подведение итогов намечено на 28 апреля.

Победитель должен будет построить и обустроить само здание поликлиники, оборудовать наружные сети связи, наружные инженерные связи и выполнить благоустройство с озеленением до 19 ноября 2027 года.

В марте конкурс по выбору подрядчика был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена контракта составляла 1,35 млрд руб.

Ульяна Ларионова