Никто не захотел строить поликлинику в Орле за 1,35 млрд рублей

Конкурс по выбору подрядчика для строительства поликлиники №1 в Орле признали несостоявшимся. Такое решение приняли из-за отсутствия заявок на участие. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 1,35 млрд руб. За эту сумму подрядчику предстояло разработать рабочую документацию, построить и обустроить само здание поликлиники, оборудовать наружные сети связи, наружные инженерные связи и выполнить благоустройство с озеленением.

Условия контракта требовалось исполнить в десять этапов до 19 ноября 2027 года.

Алина Морозова