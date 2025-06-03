NYT: после атаки ВСУ по аэродромам РФ в НАТО пересмотрят «свои слабые места»

Страны НАТО обсуждают необходимости пересмотра «своих слабых мест» после атаки украинских БПЛА по российским аэродромам. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного чиновника в одной из стран альянса в Европе.

Сэмюэл Бендетт, эксперт по оружию в Центре военно-морского анализа, заявил, что беспилотники представляют угрозу для американских военных баз. Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по БПЛА из Корнельского университета, считает, что особенно уязвимы военные базы западных стран в других странах — например, на Ближнем Востоке и в Африке. По его словам, опасность представляют местные экстремистские группировки, потому что на местности «практически невозможно обеспечить стандартную защиту».

Минобороны сообщало, что вчера Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Никто не пострадал. Несколько участники запусков беспилотников были задержаны. Источники CNN утверждали, что главу Пентагона информировали об ударах Украины по российским объектам.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».