Минобороны сообщило о взятии Андреевки в Сумской области Украины

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области. Об этом сказано в пресс-релизе Минобороны.

С начала июня это уже второй населенный пункт в этой области, который перешел под контроль России: 1 июня оборонное ведомство также отчиталось о взятии Алексеевки.

В начале мая Минобороны РФ сообщало о создании «полосы безопасности» в Сумской области, которая граничит с Курской и Белгородской областями. На фоне этого в Сумской области объявили эвакуацию из 202 населенных пунктов.