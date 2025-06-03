МПГУ приступило к созданию учебника по «Духовно-нравственной культуре России»

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) приступил к разработке учебника по школьному предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), сообщил ТАСС ректор Алексей Лубков. Он напомнил, что предмет станет обязательным для изучения в 5–7-х классах.

Ректор отметил, что к ноябрю планируется подготовить для учебника все материалы. К работе над содержанием курса привлечен митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), добавил господин Лубков.

Предполагается, что ДНКР начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 года. В 5-м классе на него отведено 17 учебных часов, в 6-м — 34, в 7-м — также 34. При этом с 1 сентября 2025 года из учебной программы 5–6-х классов планируется исключить похожую дисциплину — «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). В 2024 году Минпросвещения распорядилось интегрировать ОДНКНР в учебный курс «История нашего края». РПЦ выступила против инициативы, после чего стороны создали рабочую группу «в целях согласования позиций». Возглавил ее помощник президента Владимир Мединский. В сентябре 2024 года он заявлял, что «сущность ОДНКНР ни в коем случае не выпадет из школьной программы».

Подробнее — в материале «Ъ» «Духовно-нравственное не исчезнет из жизни школьников».

Полина Мотызлевская