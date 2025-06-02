Один человек погиб и трое пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по 14 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 43 боеприпасов и 96 БПЛА. В результате погибла мирная жительница, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали. Разрушения получили 14 жилых объектов и девять транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом и Белгородом сбили по одному беспилотнику. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Октябрьский, селам Красный Октябрь и Репное ударили девятью дронами. В Октябрьском и Таврове пострадало по одному частному дому. В Комсомольском сегодня ночью была ранена мирная жительница — от госпитализации отказалась. В поселке разрушения получили три частных дома и надворная постройка.

В Борисовском районе села Березовка, Богун-Городок и Зозули атаковали четырьмя беспилотниками. В первом населенном пункте повреждены частный дом и машина, во втором — корпус сельхозпредприятия, в третьем — надворная постройка.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка и Новая Симоновка попали под удары 11 дронов. В Долгом поврежден забор частного домовлажения.

В Волоконовском районе село Грушевка атаковал FPV-дрон — повреждены «Газель» и частный дом.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпустили 22 боеприпаса и шесть беспилотников. Обошлось без последствий.

Над Губкинским горокругом ликвидировали пять беспилотников, над Корочанским районом и Новооскольским округом — по два, над Красногвардейским районом— 17. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе села Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись ударам 19 боеприпасов и десяти беспилотников. В селе Илек-Пеньковка повреждено недействующее административное здание.

В Ракитянском районе по поселку Пролетарский выпустили два боеприпаса. В результате попадания снаряда в частный дом погибла мирная жительница и пострадала 12-летняя девочка. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Девочка находится в детской областной клинической больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В муниципалитете повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи.

В Шебекинском округе по селам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка ударили 27 беспилотниками. В селе Архангельское был ранен боец подразделения «Орлан». От отправлен на амбулаторное лечение. В селе Ржевка разрушения установлены в машине и частном доме, в селе Новая Таволжанка — в частном домовладении, в селе Нежеголь — в легковушке. Сегодня рано утром в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона были повреждены остекление в двухэтажном МКД и четыре автомобиля.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 152 боеприпасами, в том числе с беспилотников. В результате пострадали два человека, зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова